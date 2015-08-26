Индекс Шанхайской фондовой биржи открылся ростом на 0,53%

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает РИА Новости.

Это произошло после решения центробанка Китая снизить ставки по депозитам и кредитам и ужесточения условий торговли фьючерсами на индексы.

Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Conposite Index (в понедельник упал на рекордные за восемь лет 8,49%, а во вторник еще на 7,63%) вырос утром в среду на 0,53% и составил 2980,79 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 0,17%, составив 1746,08 пункта.

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Как сообщал УНИАН ранее, индекс Шанхайской фондовой биржи к закрытию торгов во вторник, 25 августа, опустился ниже психологической отметки 3000 пунктов, после рекордного с 2007 года падения на 8,6% днем ранее, снизившись еще на 7,63%.