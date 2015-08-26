США и Япония договорились о финансовом сотрудничестве на фоне обвала мировых бирж

Президент США Барак Обама и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, в ходе которого пришли к договоренности о сотрудничестве между странами в финансовой отрасли в связи с падением мировых котировок, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Economic Times.

Лидеры стран также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, поприветствовав соглашение, которое было достигнуто представителями КНДР и Республики Корея.

Читайте такжеИндекс Dow Jones установил новый антирекорд на закрытии бирж в СШАЯпонский премьер также выразил президенту США обеспокоенность сообщениями о слежке агентством национальной безопасности, отметив, что подобные инциденты могут сказаться на отношениях стран в дальнейшем.