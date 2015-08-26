На биржах Европы обвал индексов после роста накануне

Основные фондовые индексы Европы в среду, 26 августа, снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами после существенного роста накануне, передает ПРАЙМ.

Так, с начала торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,4% - до 5998,43 пункта, немецкий DAX 30 - 1,7%, до 9963,51 пункта, французский CAC 40 - 1,5%, до 4485,3 пункта.

Читайте такжеИндекс Dow Jones установил новый антирекорд на закрытии бирж в СШАВо вторник рост европейских фондовых индексов составил от 3% до почти 5% в рамках коррекции после обвала во время "черного понедельника". "Волатильность на рынках будет оставаться повышенной в ближайшие недели; многие люди на эмоциях и не дают объективную оценку рынку", - приводит издание The Wall Street Journal мнение инвестиционного директора U.S. Trust.

Европейские трейдеры в среду продолжают оценивать меры центробанка КНР для поддержки национальной экономики, предпринятые накануне. В частности, Народный банк Китая снизил со среды ставки по депозитам и кредитам на 0,25 процентного пункта, ставка по кредитам оказалась на уровне 4,6%, по депозитам - 1,75%. Кроме того, с 6 сентября ЦБ снизит нормы резервирования для банков на 0,5 процентного пункта. Китайская фьючерсная биржа China Financial Future Exchange в среду объявила о повышении комиссионных и маржинальных требований для фьючерсов по индексу, чтобы пресечь спекуляции.

Среди внутренних новостей инвесторы могут обратить внимание на сообщение Volkswagen AG, который сообщил, что мировые продажи автомобилей в июле снизились на 3,7% в годовом выражении, до 792,1 тыс. автомобилей.