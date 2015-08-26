Запоздалое решение о приостановке приватизации ОПЗ ухудшает инвестклимат – "Бизнес-Инвест"

Об этом говорится в заявлении инвестиционной компании «Бизес-Инвест», которая планировала принимать участие в аукционе по продаже 5% акций ОПЗ.

«Запоздалое решение правительства приостановить аукцион непосредственно перед объявленной датой его проведения свидетельствует об отсутствии какой-либо четко скоординированной приватизационной политики и профессионализма. Не говоря уже об отсутствии у правительства и Фонда (Фонда государственного имущества – УНИАН) простого уважения к инвесторам, которых, прежде всего, привлекают прозрачные правила игры, а не внезапные неуклюжие эмоциональные реакции», - отмечают в компании.

При этом напоминается, что 19 августа глава правительства Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров дал поручение главе Фонда госимущества приостановить проведение аукциона 5% акций «Одесского припортового завода».

По информации компании, мотивы решения, озвученные чиновниками, сводятся к тому, что Верховной Радой не были приняты предложенные Фондом и правительством изменения в приватизационное законодательство, а поэтому следует подождать месяца два, что позволит провести переоценку акций Одесского припортового завода, а также отказаться от продажи 5% отдельно от основного пакета.

«ИК «Бизнес-Инвест» считает такое обоснование решения правительства мягко говоря сомнительным. Ведь о том, что сессия Верховной Рады окончилась и изменения в законодательство не приняты, было известно и премьеру, и главе Фонда еще до публикации объявления об аукционе в газете «Ведомости приватизации», которое для всех заинтересованных участников рынка стало своеобразной отмашкой «на старт» и сигналом о том, что государство запустило соответствующие приватизационные процедуры», - подчеркнули в «Бизнес-Инвесте».

Между тем в «Бизнес-Инвесте» рассказали, что стартовая стоимость 5% акций ОПЗ на аукционе должна была составить 450 млн грн, что соответственно требовало от всех заинтересованных инвесторов аккумулировать и «заморозить» такие средства для участия в торгах, дата которых была назначена на 26 августа. При этом сумма гарантийного взноса для участника торгов составляла 90 млн грн.

«Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» приняла решение об участии в аукционе и, в рамках подготовки к торгам, провела комплекс мероприятий по привлечению и аккумулированию на текущем счете компании средств, необходимых для оплаты гарантийного взноса, средств для оплаты пакета в случае победы в торгах, а также был подготовлен необходимый пакет документов для участия в аукционе», - говорится в заявлении.

При этом в компании возмущены выбором для начала приватизации ОПЗ биржи «Перспектива», которая была уличена в фиктивных операциях с ценными бумагами.

«Особенно остро этот вопрос стал после прямых заявлений руководства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о целом ряде признаков фиктивности акций самой биржи и решения о приостановке торговли этими акциями», - отметили в «Бизнес-Инвесте».

Вместе с тем в компании сообщили, что по состоянию на вечер 25 августа на сайте Кабинета министров и на сайте Фонда госимущества отсутствует официальная информация и текст соответствующего документа Фонда об исполнении поручения правительства и приостановлении приватизационного аукциона по продаже акций ОПЗ на бирже.

«Если инициатором соответствующего решения правительства выступал сам Фонд, как заявлял его глава Игорь Билоус, то почему до сих пор поручение правительства не исполнено, а инвесторы находятся в недоумении - так будет аукцион 26 августа, или нет???», - подчеркнули в «Бизнес-Инвесте».

В то же время в компании отметили, что своими действиями правительство и ФГИ наносят значительный ущерб имиджу процесса приватизации в Украине и доверию инвесторов, а также ставит под вопрос успешность приватизации в целом.

«Кто успокоит инвесторов и выступит гарантом того, что в назначенную дату будет проведен конкурс по продаже основного пакета акций Одесского припортового завода, для участия в котором инвесторы должны будут привлечь сотни миллионов долларов, а не гривень, которые так нужны бюджету нашей страны?», - добавили в инвесткомпании.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества в соответствии с графиком приватизации 26 августа планировал выставить на продажу на бирже «Перспектива» 5% акций Одесского припортового завода начальной стоимостью 450 млн грн.

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку признала акции крупнейшей по объему торгов в Украине биржи «Перспектива» фиктивными.

19 августа на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил о необходимости изменения правил приватизации и исключения из них нормы, предполагающей в случае продажи большого пакета акций госпредприятий обязательную продажу 5% пакета акций этих же предприятий на бирже. По мнению главы правительства, эта норма повышает риск возвращения олигархических схем в процесс приватизации и изменения цены объектов в сторону их бесконтрольного занижения или завышения – под конкретного покупателя.

Яценюк также напомнил, что несколько месяцев назад Кабмин внес на рассмотрение в парламент проект закона об отмене обязательной продажи 5% акций ОПЗ, однако парламентарии не проголосовали за предложение правительства.

Как ожидается, повторное голосование может состояться в начале сентября. В этой связи глава Фонда госимущества Игорь Билоус сообщил, что он согласовал с правительством возможность переноса продажи ОПЗ, чтобы дать Верховной Раде время на рассмотрение законопроекта и осуществление приватизации по новым правилам.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 млн грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 млн грн.