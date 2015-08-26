Украинская биржа исключила из своего биржевого списка акции 5 крымских компаний

Одна из ведущих торговых площадок на отечественном фондовом рынке Украинская биржа исключила из своего биржевого списка акции 7 эмитентов, из которых 5 – компании, зарегистрированные в оккупированном Россией Крыму, в частности, "Бром", "Крымхлеб", "Крымский содовый завод", судостроительный завод "Залив" и отель "Ялта-Интурист".

Об этом сообщила пресс-служба Украинской биржи.

"21 августа 2015 года котировальная комиссия ПАО "Украинская биржа" приняла решение об исключении из биржевого списка акций семи эмитентов. Данное решение вступило в силу 25 августа 2015 года", - говорится в сообщении пресс-службы биржи.

Пресс-служба отметила, что исключение ценных бумаг из биржевого списка произошло из-за остановки Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины внесения изменений в систему депозитарного учета данных ценных бумаг, а также в связи с длительной невозможностью проведения по ним биржевых торгов.

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Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в рамках проведения политики очистки отечественного финансового рынка от некачественных ценных бумаг остановила торги акциями 91 украинского эмитента.

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Ранее глава НКЦБФР Тимур Хромаев сообщил, что общая сумма капитализации компаний, торги акциями которых комиссия остановила, составляет 461 миллиард гривень, или 70% капитализации всего фондового рынка Украины.