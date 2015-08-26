Рынок акций Китая закрылся в минусе - падение за пять сессий стало максимальным с 1996 года

"Торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня в среду завершились в "красной зоне" после крайне волатильной сессии. Действия китайского ЦБ, накануне одновременно снизившего процентные ставки и нормативы резервных требований, не смогли остановить обвал рынка", - говорится в сообщении.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Падение индекса Шанхайской фондовой биржи - Shanghai Composite - за последние пять сессий было самым значительным с декабря 1996 года, превысив 22,7%", - говорится в сообщении.

В среду шанхайский индикатор сначала поднимался на 1,2%, потом снижался на 3,9%, чтобы затем вновь уйти в рост, доходивший до 4,3%. Но по итогам дня он потерял 1,3%.

Между тем Shenzhen Composite рухнул 26 августа на 3,1%, опустившись до минимума с марта, индекс голубых фишек Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 снизился на 0,6%, а гонконгский Hang Seng - на 0,8%. В течение дня все они по несколько раз переходили от роста к снижению.

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С середины июня китайский рынок акций потерял примерно половину капитализации. Между тем правительство КНР на этой неделе приостановило вмешательство в работу фондового рынка, обсуждая дальнейшие перспективы.

Народный банк Китая во вторник, чтобы поддержать экономику и участников рынков, принял решение о снижении основных процентных ставок в пятый раз с ноября 2014 года, а также пересмотрел нормативы резервных требований для банков. Ставка по годовым кредитам снижена на 25 базисных пунктов - до 4,6%, нормы резервирования уменьшены на 50 базисных пунктов.