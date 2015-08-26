Британский и ирландский букмекеры согласовали слияние стоимостью $8 миллиардов

Ирландская букмекерская контора Paddy Power PLC и ее британский конкурент Betfair Group PLC достигли принципиальной договоренности по основным условиям слияния, в результате которого будет образован один из крупнейших по объему выручки мировой игрок в данной отрасли, передает ПРАЙМ со ссылкой на совместный пресс-релиз компаний.

Читайте такжеВеликобритания начала расследовать отмывание российских денег в Deutsche BankПо результатам сделки, стоимость которой оценивается в 8 миллиардов долларов, Paddy Power будет принадлежать 52% акций объединенной компании, в то время как акционеры Betfair будут владеть 48% акций Paddy Power Betfair plc. Комбинированная выручка компаний, исходя из данных последнего финансового года, составляет свыше 1,1 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро).

"Слияние является прекрасной возможностью для обеих компаний укрепить свои позиции в секторе, добиться эффекта синергии, обеспечить выгоду для клиентов и акционеров", - отмечают компании.

Paddy Power является одним из крупнейших букмекеров в Великобритании, Ирландии и Австралии по объему выручки. Компания также работает в Италии, Франции и Канаде.

Компания Betfair создана в 1999 году в Великобритании; акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже с 2010 года.