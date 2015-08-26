ФГИ остановил торги 5-процентного пакета акций Одесского припортового завода

Об этом сообщается в официальном издании Фонда «Ведомости приватизации».

Торги остановлены приказом Фонда госимущества от 21 августа 2015 года №1221 «О прекращении аукциона на Фондовой бирже «Перспектива» по продаже пакета акций ПАО «Одесский припортовый завод» для выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 19 августа 2015 года №612.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества в соответствии с графиком приватизации 26 августа планировал выставить на продажу на бирже «Перспектива» 5% акций Одесского припортового завода начальной стоимостью 450 млн грн.

На заседании Правительства Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил отменить продажу 5-процентного пакета акций Одесского припортового завода на бирже «Перспектива». По мнению главы правительства, существующие правила продажи госпредприятия, а также очевидная неразвитость фондового рынка могут привести к тому, что участниками конкурса снова станут олигархи, которые «собьют всю программу приватизации».

В свою очередь глава ФГИУ Игорь Билоус сообщил, что главной задачей в деле разгосударствления ОПЗ (Одесского припортового завода – УНИАН) является проведение этой процедуры максимально прозрачно, законно и выгодно для государства.

Также глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев сообщил, что на данном этапе использование бирж для приватизации не является эффективным способ нахождения акционеров-инвесторов. Относительно прозрачности работы «Перспективы» Хромаев сказал, что биржа имеет очень сложную и очень неясную структуру собственности.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 млн грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 млн грн.