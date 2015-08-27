Индекс Dow Jones впервые за неделю показал рост

Об этом сообщает Новое Время.

Всего американский фондовый индекс повысился на 619 пунктов (3,95%) и составил 16285,51 пунктов.

Также сообщается, что S&P 500 вырос на 3,90% и составил 1940,51 пунктов, а высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 4,24% до 4697,54 пунктов.

Индекс Dow Jones также продемонстрировал лучший подъем в процентах начиная с 2011 года, - передает MarketWatch.

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Ранее УНІАН сообщал, что торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня в среду завершились в "красной зоне" после очень волатильной сессии. Действия китайского ЦБ, который накануне одновременно снизил процентные ставки и нормативы резервных требований, не смогли остановить обвал рынка.