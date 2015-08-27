Индекс Шанхайской фондовой биржи открылся ростом в 1,73%

Таким образом, они отыграли падение за предыдущую торговую сессию, после решения Центробанка понизить ставки по депозитам и кредитам ранее на этой неделе. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index к открытию торгов подскочил на 1,73% и составил 2978,03 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index прибавил 1,64%, составив 1723,54.

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Ранее УНИАН сообщал, что торги на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня в среду, 26 августа, завершились в "красной зоне" после крайне волатильной сессии. В среду шанхайский индикатор сначала поднимался на 1,2%, потом снижался на 3,9%, чтобы затем вновь уйти в рост, доходивший до 4,3%. Но по итогам дня он потерял 1,3%. Между тем Shenzhen Composite рухнул 26 августа на 3,1%, опустившись до минимума с марта.