Центробанк Китая уже потратил на спасение финсектора более $23 миллиардов

Народный банк Китая уже влил в финансовую систему страны 150 млрд юаней (около $23,4 млрд) в рамках операций обратного репо (выкуп ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене), передает «Газета.Ru».

Операции репо проводились по ставке 2,35% сроком на семь дней.

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