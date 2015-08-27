Центробанк Китая уже потратил на спасение финсектора более $23 миллиардов

11:37, 27 августа 2015
Фондовый рынок
503

Индексы Шанхайской биржи стали расти.

REUTERS

Народный банк Китая уже влил в финансовую систему страны 150 млрд юаней (около $23,4 млрд) в рамках операций обратного репо (выкуп ценных бумаг с обязательством обратной продажи по фиксированной цене), передает «Газета.Ru».

Операции репо проводились по ставке 2,35% сроком на семь дней.

Читайте такжеРынок акций Китая закрылся в минусе - падение за пять сессий стало максимальным с 1996 годаКитайский фондовый рынок демонстрировал стремительное падение на протяжении нескольких торговых сессий подряд. В течение недели Shanghai Composite потерял почти 17%. Но 27 августа индекс Шанхайской фондовой биржи на закрытии торгов вырос на 5,34% вслед за понижением ключевых ставок, а также массовых вливаний в финансовый рынок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter