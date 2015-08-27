Индекс Шанхайской фондовой биржи закрыл торги ростом более чем на 5%

Индекс Шанхайской фондовой биржи к закрытию торгов в четверг, 27 августа, подскочил на 5,34% вслед за американскими индексами и на фоне решения Центробанка понизить ставки по кредитам и депозитам, которое было принято ранее на этой неделе, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеЦентробанк Китая уже потратил на спасение финсектора более $23 миллиардов Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index, который с начала недели потерял почти 17% и в ходе торгов четверга также ненадолго оказывался в минусе, по итогам торгов четверга вырос на 5,34% и составил 3083,59 пункта. Шэньчжэньский Shenzhen Composite Index прибавил 3,33% и оставил 1752,21 пункта.