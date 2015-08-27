Украинский фондовый рынок растет на открытии торгов в четверг

Украинский фондовый рынок в четверг, 27 августа, незначительно вырос – индекс украинских акций UX по состоянию на 11:10 вырос на 1,15% - до 974,36 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Общий объем торгов составил 2,1 миллиона гривень, при этом большинство сделок проводится на фондовом рынке.

Утром из индексного списка Украинской биржи торговались акции "Мотор Сичи" (рост цены на 0,94%) и "Крюковского вагоностроительного завода" (рост цены на 0,81%).

Индекс ПФТС вырос на 0,39% – до 328,57 пункта, общий объем торгов составил 10,5 миллиона гривень.

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