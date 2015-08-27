Украина выпустит новые ценные бумаги, привязанные к росту ВВП - Яресько

Украина намерена осуществить выпуск новых долговых бумаг, которые будут привязаны к росту экономики Украины, сообщила в ходе внеочередного заседания правительства министр финансов Украины Наталья Яресько.

«После 2020 года экономика Украины будет расти больше, чем прогнозирует МВФ, кредиторы получат дополнительные платежи от Украины, - сказала Яресько. – МВФ считает, что среднегодовой рост ВВП составит 4%, и Украина выпустит новые ценные бумаги, привязанные к показателям роста ВВП. Эти новые ценные бумаги будут использоваться только с 2021 года и станут механизмом заинтересованности инвесторов в восстановлении Украины».

Яресько отметила, что при росте ВВП в 3-4% кредиторы получат дополнительно 1% к выплатам, а при росте ВВП 4% и более - получат больше. "Такая ситуация называется win-win - и для кредиторов, и для нашей страны", - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины достигло соглашения с комитетом кредиторов, предполагающее списание 20% подлежащего реструктуризации государственного долга общим объемом 19 млрд долл.

При этом российским кредиторам предложили такие же условия реструктуризации российского долга объемом 3 млрд долл.

Однако, по информации агентства Bloomberg, министр экономразвития России Антон Силуанов заявил, что российская сторона отказывается участвовать в процессе реструктуризации.