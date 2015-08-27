Билоус: бюджет в этом году не получит от приватизации ожидаемые 17 миллиардов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2015 году не выполнит план по наполнению бюджета от приватизации государственных предприятий, которая должна была пройти в сентябре-декабре этого года.

Об этом сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус на своей странице в Facebook.

«Понятно, что бюджет (от приватизации – УНИАН) в этом году мы не выполним, но теперь у нас есть возможность качественно подготовиться к приватизации больших объектов», - написал он.

Билоус отметил, что приватизацию Фонд перенес, так как необходимо провести изменения в законодательстве и методике оценки стоимости госпредприятий.

В то же время, Белоус отметил, что ФГИУ в рамках проведения масштабной приватизации планирует получить от продажи Президент Отеля и ТЭЦ в 2015 году около 1 млрд грн. «Все-таки надеюсь, что некоторые поступления от приватизации в 2015 году мы получим – около миллиарда гривень от продажи Президент Отеля и ТЭЦ», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с утвержденным на 2015 год государственным бюджетом, от приватизации планировалось получить 17 млрд грн, от аренды – 544 млн грн.

19 августа на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк заявил о необходимости изменения правил приватизации и исключения из них нормы, предполагающей в случае продажи большого пакета акций госпредприятий обязательную продажу 5% пакета акций этих же предприятий на бирже. По мнению главы правительства, эта норма повышает риск возвращения олигархических схем в процесс приватизации и изменения цены объектов в сторону их бесконтрольного занижения или завышения – под конкретного покупателя.

Глава ФГИУ сообщил, что ведомство разработало поправки к Закону «О приватизации государственного имущества», которые делают невозможным участие в приватизации представителей стран-агрессоров, отменяют обязательную продажу 5-10% акций и дают возможность привлекать к процессу приватизации высокопрофессиональных, квалифицированных и непредвзятых советников.

Также заместитель главы Фонда госимущества Наталья Лебидь сообщила, что новая методика оценки стоимости государственных предприятий для проведения приватизации была подготовлена в июне и на данный момент проходит процедуру согласования в Министерстве юстиции.