"Российские" облигации включены в перечень реструктуризации - распоряжение Кабмина

Кабинет министров Украины подтвердил включение евробондов, выпущенных в обмен на кредит со стороны Российской Федерации общим объемом 3 миллиарда долларов, со сроком погашения в декабре 2015 года в общий перечень госбумаг, подлежащих реструктуризации.

Об этом говорится в распоряжении правительства №859, опубликованном на сайте Кабмина.

Помимо "российских" бумаг в этот перечень также вошли бонды, выпущенные в 2005-2013 годах со сроками погашения в 2015-2023 годах, а также еврооблигации госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов", выпущенные под госгарантии в 2010-2012 годах со сроком погашения в 2017-2018 годах.

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