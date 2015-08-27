Кабмин просит Раду разрешить приватизацию "Укрспирта", "Артемсоли" и еще 372 предприятий

Кабинет министров предложил Верховной Раде исключить 374 объекта агропромышленного сектора, в том числе монополиста на рынке этилового спирта концерн «Укрспирт» и крупнейшее соледобывающее предприятие «Артемсоль», из перечня компаний, которые имеют общегосударственное значение и не подлежат приватизации.

Такое предложение содержится в правительственном законопроекте №2519а «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно объектов агропромышленного комплекса», опубликованном на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, из 374 предприятий, которые предлагается исключить из списка не подлежащих приватизации, 116 объектов уже ликвидированы, 78 – реорганизованы, 180 – не отвечают требованиям Закона Украины «О приватизации государственного имущества».

«Исключение из перечня таких предприятий не означает выведение из государственной собственности их имущества, но позволит обеспечить повышение качества менеджмента, проведение реструктуризации предприятий, концентрацию профильных активов, привлечение инвесторов и деловых партнеров», - говорится в пояснительной записке.

Правительство также предложило дополнить закон о приватизации госимущества нормой о запрете приобретения государственных предприятий резидентами государства-агрессора, а также физическими и юридическими лицами, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

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Как сообщал УНИАН, в правительстве неоднократно заявляли о том, что заводы концерна «Укрспирт» после принятия решения о приватизации предприятия будут продаваться отдельно, чтобы не допустить доминирующего положения частной компании на рынке.

В начале июня Минагропрод утвердил список первых 100 государственных сельскохозяйственных предприятий, подлежащих приватизации.

Ранее представители министерства заявляли, что Минагропрод рассчитывает приватизировать в 2015 году до 180 подконтрольных министерству предприятий.

По данным Минагропрода, в 2014 году «Артемсоль» получила 143,5 млн чистой прибыли, тогда как «Укрспирт» закончил год с убытком в 532,2 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан только 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступал за приватизацию «Укрспирта».

Госпредприятие «Артемсоль» - крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Предприятие основано в 1881 году. Производственная мощность «Артемсоли» составляет 7 млн тонн в год. Численность сотрудников – более 3 тыс. человек. Продукция предприятия экспортируется в 22 страны.