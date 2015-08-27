За неделю падения фондового рынка в мире стало на 66 миллиардеров меньше

Резкое падение котировок на мировых торговых площадках, которым отметилась в этом году вторая половина августа, привело к тому, что сразу несколько десятков из богатейших людей мира утратили право называть себя миллиардером, сообщает журнал Forbes.

В России статуса миллиардера лишилось 5 человек. При этом больше всех потерял Александр Луценко, вместе с супругой контролирующий холдинг «Содружество», крупнейшего в России производителя растительных масел. Его состояние, по подсчетам Forbes, снизилось на $233 млн — до $983 млн.

Капитал совладельца группы ТАИФ Рустама Сультеева, по оценке Forbes, уменьшилось до $928 млн (-$98 млн), а состояния сыновей бывшего президента Татарстана Айрата и Радика Шаймиевых до $997 млн и $969 млн соответственно (-$96 млн).

Состояние совладельца «Новатэка» Леонида Симановского, по подсчетам Forbes, сократилось на $49 млн — до $990 млн.

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При этом наибольшие потери понес Китай. После того как всего за неделю фондовый индекс Shenzhen Composit упал более чем на четверть, из списка миллиардеров выбыли более двух десятков граждан Поднебесной.

Наибольшей суммы лишился Гун Хунцзя, вице-президент гонконгского производителя видеокамер и регистраторов Hikvision. Его состояние за 8 дней уменьшилось на $4,1 млрд и теперь составляет $876 млн. Глава китайской логистической группы Eternal Asia Supply Chain Management Чжоу Гохуэй потерял 97% своего состояния — оно сократилось с $3,805 млрд до $119 млн.

В США после недели падения фондовых рынков (индексы Dow-Jones и S&P 500 за это время упали примерно на 10%, а Nasdaq Composite — на 11,5%) список миллиардеров сократился на 9 позиций, в Индии — на 6, в Австралии и на Тайване — на 3.