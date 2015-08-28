Биржи Китая открылись ростом котировок

Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite на открытии торгов подрос на 1,1% до 3123,04 пункта, сообщает Русская служба Би-би-си.

Гонконгский индекс Hang Seng в первые минуты торгов прибавил 1,6% и вырос до 22186,30 пункта. На торговой площадке в Шэньчжэне индекс Shenzhen Composite вырос на 1,38% до 1776,44 пункта.

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В понедельник индекс Шанхайской биржи потерял 8,5%, что привело к обвалу фондовых рынков по всему миру - худшему за последние восемь лет.

На следующий день Центральный банк Китая влил в финансовую систему страны 150 млрд юаней (22,4 млрд долларов), пытаясь улучшить ситуацию на фондовом рынке страны.