Китай продал часть долговых бумаг США, чтобы поддержать юань

Китай в этом месяце продал часть принадлежащих ему US Treasuries, чтобы за счет полученных долларов сгладить ослабление юаня после девальвации 11 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Для сделок Китай использовал прямые каналы, а также агентов в Бельгии и Швейцарии. Объем операций ни один из источников не раскрыл.

По данным одного из источников Bloomberg, власти Китая согласовали сокращение вложений в американские гособлигации с Вашингтоном.

Народный банк Китая (Центробанк) в четверг влил в финансовую систему страны 150 млрд юаней ($23,4 млрд) с помощью краткосрочных инструментов, сообщил регулятор. В среду объем таких интервенций составил 140 млрд юаней ($21,8 млрд). В четверг индекс Shanghai Composite к закрытию впервые вырос на 5,3% после пяти подряд сессий падения, пишут «Ведомости».

В июне Китай оставался крупнейшим в мире держателем US Treasuries, увеличив эти инвестиции на $1 млрд до $1,271 трлн. Крупнейшие в мире международные резервы КНР на конец июля составляли $3,65 трлн, сократившись на $315 млрд за последние 12 месяцев. По оценкам аналитиков, до конца года резервы будут падать примерно на $40 млрд в месяц из-за интервенций Пекина на финансовых рынках.

По оценке Societe Generale, за последние две недели Народный банк Китая продал не менее $106 млрд резервов, включая долговые бумаги США.