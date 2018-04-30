Как китайский фокус превращает деньги в пыль

На валютных рынках вторую неделю подряд - ситуация, близкая к панике. Мировые биржи превратились в арену нешуточных страстей из-за замедления темпов экономического роста Китая – второй экономики мира, и продолжающегося падения цен на нефть – ключевого энергоресурса планеты – до рекордно низких 43 доллара за баррель. Котировки - одна другой тревожнее. На ценовых качелях оказались все – от металлургов и аграриев, как поставщиков преимущественно сырья, до продавцов недвижимости и драгоценных металлов.

Эксперты не успевают выдавать «на-гора» прогнозы валютных курсов, а правительства - вовремя реагировать на курсовые колебания. Центробанки отпускают денежные единицы «в свободное плавание» и упраздняют валютные коридоры, что, в конечном счете, лишь усиливает девальвационные волны.

Отголоски этих событий, бесспорно, ощущает и Украина, всецело интегрированная в мировые экономические процессы. Благо, гривня остается стабильной. И укрепляет ее не только анонсированная премьер-министром Арсением Яценюком накопленная на счетах правительства финансовая подушка в объеме 65 млрд грн, но и завершение реструктуризации госдолга. Кабмин и Комитет кредиторов договорились списать почти 4 млрд долл. и отложить на 4 года платежи по телу бондов, ограничиваясь лишь уплатой процентов, размер которых останется неизменным – на уровне 7,75% до 2020 года.

Столь значительная экономия валюты позволит Нацбанку обрести определенный операционный простор для поддержки гривни и снижения стоимости заемных денег внутри страны. НБУ, к слову, уже снизил учетную ставку до 27% с 30%. Но расслабляться рано. Мировую экономику лихорадит. И все происходящее - следствие ранее заложенных экономических просчетов.

«Десять негритят резвились на просторе»

Как отметил украинский финансист Эрик Найман, главной причиной всех волн кризисов и панических обвалов рынков являются непомерно раздутые кредитные портфели – как у частных инвесторов, так и у международных финансовых организаций. В долг не только живут, но также покупают инвестиционные активы. «Сначала кредитами цены выводят в космос, а потом угоняют в пол. И в этом смысле рынки и экономика в целом далеки от эффективности», - отметил Найман.

С ним согласен и специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его мнению, толчком к резкому обесцениваю валют стали проблемы в экономике Китая. «Но долгосрочно данный тренд определяется структурными изменениями в мировой экономике. Миру нужен новый технологический прорыв и переход к экономике знаний, где роль развивающихся рынков станет гораздо ниже», - отметил эксперт.

Но пока этот прорыв не реализован, финансистам приходится в пожарном порядке наспех латать растущие финансовые дыры, провоцируемые дешевеющей нефтью и скачками деловой активности Китая. За последние два месяца финансовые индексы Поднебесной проседали дважды, и всякий раз это вело к ухудшению прогнозов роста китайской экономики.

Так случилось и в начале августа: вслед за очередным биржевым спадом, правительство Китая приняло решение девальвировать юань, что укрепило позиции китайских экспортеров и сократило финансовый маневр для импортеров, завозящих в Китай нефть, металлы, зерно. Понятно, что обесценивание денежных единиц соседей Китая и его крупнейших контрагентов было лишь вопросом времени. И оно не заставило себя ждать.

По версии Bloomberg, десятку валютных «неудачников», по состоянию на конец августа, возглавил саудовский реал. «При объеме резервов в 672 млрд долл, валюта крупнейшего экспортера нефти в мире «просела» до 12-летнего минимума, и потеряет еще 1% стоимости в ближайшие 12 месяцев», - отмечают аналитики Bloomberg.

Следом, по данным агентства, идут египетский фунт, обесценившийся на четверть, туркменский манат и таджикский сомони, которые в ближайшие полгода потеряют до 20% своей стоимости. Далее в списке – армянский драм, «просевший» сразу на 46% из-за тесных связей Россией, стремительно теряющей свой экономический потенциал в результате падения цен на нефть, киргизский сом и турецкая лира, цена которой во многом зависит от общеполитической ситуации в регионе.

Замыкают рейтинг нигерийская найра, ганийская цеди, пострадавшие от нефтяного обвала, замбийская квача, подешевевшая на фоне падения цен на медь, и малазийский ринггит.

Свое место в десятке занял и казахский тенге. На минувшей неделе он упал сразу на 35% после решения правительства Казахстана о переходе к «плавающему валютному курсу», продиктованном ослаблением торговых связей с Китаем. Привыкшие к мнимой стабильности казахи в прямом смысле озаботились тем, «как жить дальше?». Благо аналитики одного из крупнейших в Казахстане банков - Азиатского банка развития (АБР) поспешили успокоить: девальвация тенге может позитивно сказаться на макропоказателях этой большой среднеазиатской страны. "Переход к свободно плавающему курсу тенге может оказать позитивное воздействие на экспорт товаров и услуг, улучшить платежный баланс и стимулировать экономический рост», - отметили эксперты в интервью казахским СМИ. Но тут же оговорились: положительный эффект возможен только при «разумной налогово-бюджетной политике, торговой политике, индустриальной политике и при условии внедрения институциональных реформ».

Нам не страшен серый волк?

Такой же рецепт стабильного финансового будущего справедлив и для Украины, уже не раз переживавшей шоки резкой валютной девальвации. В феврале 2014-го Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию, и в результате к концу года гривня обесценилась к доллару вдвое. В январе-феврале текущего года гривня продолжила падение - из-за войны на востоке страны, значительного и затяжного падения национальной экономики, а также из-за валютных спекуляций, которые пришлось в прямом смысле «давить» жесткими административными мерами.

К лету 2015 года – через полтора года после перехода к плавающему курсу, гривня обесценилась к доллару почти вчетверо и достигла своего ценового дна. Эксперты аналитической группы Case Ukraine уверены, что в ближайшие 20 лет гривня будет девальвировать не более чем на 5% в год.

Причем эту тенденцию не ухудшит, например, тот факт, что половина украинского экспорта - сырьевая, регулярно теряющая в цене. Как отметил в комментарии журналистам первый заместитель министра финансов Игорь Уманский, гривня стабильна и чувствует себя лучше всех остальных валют. «Давление сырьевых рынков, бесспорно, существует. Однако в отличие от того же тенге или других валют, Украина прошла уже этап серьезной девальвации. Сейчас многие страны Украину догоняют. Если мы будем и дальше двигаться по программе (реформ – УНИАН), которую мы себе наметили, я серьезных оснований для девальвации гривни не вижу», - отметил чиновник.

С ним солидарен и представитель Dragon Capital Сергей Фурса. В комментарии УНИАН он подчеркнул: «Влияние внешних факторов будет выражено, прежде всего, в падении стоимости нашего экспорта. Резкое падение стоимости руды и металлов, умеренное снижение агропродукции. В то же время, влияние будет ограниченным в связи с тем, что война на Донбассе и так существенно сказалась на нашем экспорте металлов. А вот падение стоимости нефти окажет позитивный эффект на экономику Украины».

Оптимистично настроена и глава Национального банка Валерия Гонтарева. «Девальвация российского рубля и других валют стран СНГ будет иметь ограниченное влияние на курс гривни по причине радикального снижения объемов внешней торговли Украины с этими странами в последние годы», - сказала Гонтарева.

Тем не менее, в правительстве не дремлют. Премьер Яценюк уже поручил Минфину и Минэкономразвития проработать сценарии дальнейшего ослабления мировых экономик и падения сырьевых рынков – с тем, чтобы выработать стратегию экономического поведения в ближайшем будущем.

Причем эксперты уже советуют министрам вести себя осмотрительно и предпочитать рискам защитные меры с незначительным использованием так называемого кредитного рычага. Ибо экономика мира, увы, - на пути к новому витку экономического кризиса. И китайский фокус еще не открыл всех своих секретов.

Олеся Сафронова (УНИАН)