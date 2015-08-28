Frankfurter Allgemeine: боязнь больших волнений

В статье Йоханнеса Пеннекампа под названием «Боязнь больших волнений», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine пишется о том, что землетрясение на биржах потрясло экономический мир. В эпицентре – Китай, пошатнувшийся гигант. В Шанхае, биржевые курсы существенно снизились, попытки правительства в Пекине остановить тенденцию не увенчались успехом. Только после снижения процентной ставки центрального банка, курсы удалось немного остановить. Нисходящая спираль временно захватила и другие рынки: Германию, Японию, США. И сразу же возникает вопрос, насколько вообще надежны финансовые рынки и мировая экономика спустя семь лет после последнего большого кризиса. Существует ли угроза следующей большой рецессии – или Китай и другие ослабевающие рынки просто взяли паузу, перед следующим подъемом?

Неправильно, ограничивать события только Китаем или фондовыми рынками. На самом деле, развивающиеся страны ослабевают серийно. С начала тысячелетия, они стимулировали мировую экономику двузначными показателями роста – теперь их быстрый рост достиг предела: Бразилия и Россия погружаются в рецессию, Индии до сих пор не удалось совершить большой рывок вперед, в Китае провозглашенный в этом году целевой показатель роста с каждым днем становится все более нереальным, а в Южной Африке местная валюта упала до рекордно низкого уровня. Когда-то их приветствовали как двигателей роста, а теперь эти страны БРИКС – ненадежные игроки в мировой экономике.

Если трясет Китай, дрожат и другие развивающиеся страны

Причины таких изменений настолько же разные, как сами страны. Россия политически и экономически зашла в изоляцию, бразильские коррупционные скандалы парализовали экономику, в Индии не хватает функционирующей инфраструктуры, а Китай, вторая по величине экономика в ​​мире, проходит через структурные изменения. В то же время – и это опасно в данной ситуации – страны борются с трудностями, которые усиливают друг друга.

Если трясет Китай, дрожат и бывшие перспективные страны. Ярким примером этой вредоносной взаимозависимости является падение цен на нефть и другое сырье. Причиной снижения цен считается сдерживание энергетического голода китайской промышленности. Это привело к потерям доходов экспортеров сырья, таких как Бразилия и Россия.

Огромное количество долгов

Пока цены были высокими, это устраивало всех участников. Снижение цен сейчас безжалостно раскрывает дефицит. Ни России, ни Бразилии не удалось модернизировать свою экономику таким образом, чтобы они не зависели только от нефти, руды или металла. По крайней мере, настолько же угрожающим является огромное количество долгов, которые накапливаются в развивающихся странах. Существуют расчеты, согласно которым задолженность, по сравнению с экономической мощью в пострадавших странах, сегодня на 50 процентов выше, чем в начале азиатского кризиса в 1997 году. Особенно большое количество долгов, обычно не у государств, а у физических лиц и компаний. Многие эксперты называют долговое бремя Китая бомбой замедленного действия. Историк экономики Мориц Шуларик недавно отметил, что в западном мире такое количество долгов, как в Китае, никогда не обходилось без кризиса.

Отягчающим фактором является то, что развивающиеся страны выдали много облигаций в долларах. Если национальная валюта обесценивается по отношению к ведущей валюте, как это произошло почти во всех регионах мира, становится все труднее обслуживать долги. По иронии судьбы, именно сейчас Федеральная резервная система в США размышляет о первом повышении процентных ставок за почти десять лет. Если до этого дойдет, то еще больше вкладчиков и инвесторов, чем ранее, выведут свой капитал из Китая и других развивающихся стран.

Глубокая рецессия маловероятна

Насколько хорошо мировая экономика справится с таким развитием событий, никто не может точно сказать. Большинство экспертов в настоящее время считают глубокую рецессию маловероятной. Слишком велики валютные резервы, которые, например Китай, сможет задействовать в чрезвычайной ситуации, чтобы поддержать экономику. И экономика в Соединенных Штатах развивается очень хорошо. Более вероятным кажется другой сценарий: Развивающиеся страны не рухнут, но они должны адаптироваться к более медленным темпам роста – и не просто на некоторое время.

Таким образом, идеальное разделение труда в глобализированном мире окажется в прошлом: уже пятнадцать лет развивающиеся страны удовлетворяют свое стремление к благосостоянию с помощью восстановления экономики, какого мир еще не видел. Поскольку из этого извлекают выгоду также сравнительно довольные промышленно развитые страны, ранее в этой ситуации были только победители. Мечта о том, что так будет всегда, теперь исчезла. Глобальная экономика должна быть готова к положению, в котором развивающиеся страны растут не многим быстрее развитых стран.

Это отразится на в большой степени зависящей от экспорта экономике Германии, но не разрушит ее. Такие корпорации, как Volkswagen, которая каждый третий автомобиль продает в Китае, уже ощутили это на себе. Они не должны рушить свои планы, но им придется принимать ответные меры и адаптироваться к новой норме.