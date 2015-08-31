Китайский рынок возобновил рекордное падение

Лидером падения стал индекс Шанхайской биржи, который на минимуме опускался на 3,7%. К закрытию торгов спад составил 0,82%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bllomberg.

За две последние сессии Shanghai Composite вырос почти на 10%. Это произошло на фоне интервенций, которые власти страны провели на рынке акций. Подчеркивалось, что с их помощью руководство Китая намерено добиться стабилизации фондового рынка перед военным парадом по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны 3 сентября.

Отмечается, что волатильность китайского рынка пугает инвесторов, которые с трудом пытаются предвидеть действия Китая по поддержке экономики.

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"Существует очень много путаницы вокруг покупок акций фондами, которые связаны с государством. Информация раскрывается очень ограниченно, поэтому невозможно понять, что они [власти Китая] делают на самом деле", — объяснил обеспокоенность инвесторов трейдер Shenwan Hongyuan Group Co. в Шанхае Джерри Альфонсо.