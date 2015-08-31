Фонд госимущества в ближайшее время выберет советника по приватизации ОПЗ – Абромавичус

Фонд государственного имущества как ключевой орган, ответственный за проведение приватизации в Украине, на текущей неделе определит компанию – советника по приватизации одного их ключевых государственных активов – Одесского припортового завода.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказал министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

"При продаже ключевых государственных активов нужно, чтобы была максимальная прозрачность, публичность, максимальное количество участников. А это можно сделать только в одном случае – если привлечь лучших советников по приватизации, – сказал министр. – Перед Фондом госимущества стоит задача – найти такие компании. И у них уже есть порядка 12 претендентов на должность советника по приватизации ОПЗ. Уже в ближайшее время, на неделе, они определятся, с кем будут сотрудничать".

При этом министр подчеркнул, что профессиональные советники больше не допустят ситуации, когда стратегические предприятия продавались подковерно.

"Когда на календаре 24 декабря, европейцы празднуют Рождество, а мы своим олигархам продаем пакеты акций заводов", – напомнил былую практику приватизации Абромавичус.

Полный текст интервью с министром читайте на сайте "УНИАН-Экономика": Айварас Абромавичус: Вопрос дефолта Украины снят