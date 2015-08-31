Фонд госимущества в ближайшее время выберет советника по приватизации ОПЗ – Абромавичус
Уже есть порядка 12 претендентов на должность советника по приватизации ОПЗ. Профессиональные советники больше не допустят ситуации, когда стратегические предприятия продавались подковерно.
Фонд государственного имущества как ключевой орган, ответственный за проведение приватизации в Украине, на текущей неделе определит компанию – советника по приватизации одного их ключевых государственных активов – Одесского припортового завода.
Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сказал министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.
"При продаже ключевых государственных активов нужно, чтобы была максимальная прозрачность, публичность, максимальное количество участников. А это можно сделать только в одном случае – если привлечь лучших советников по приватизации, – сказал министр. – Перед Фондом госимущества стоит задача – найти такие компании. И у них уже есть порядка 12 претендентов на должность советника по приватизации ОПЗ. Уже в ближайшее время, на неделе, они определятся, с кем будут сотрудничать".
При этом министр подчеркнул, что профессиональные советники больше не допустят ситуации, когда стратегические предприятия продавались подковерно.
"Когда на календаре 24 декабря, европейцы празднуют Рождество, а мы своим олигархам продаем пакеты акций заводов", – напомнил былую практику приватизации Абромавичус.
Полный текст интервью с министром читайте на сайте "УНИАН-Экономика": Айварас Абромавичус: Вопрос дефолта Украины снят