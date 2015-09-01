Китай перешел от поддержки рынка к охоте на "вредителей"

Министерство общественной безопасности КНР привлекло к ответственности 197 человек по обвинениям в распространении ложной информации (в том числе о недавних взрывах в Тяньцзине), сообщает РБК.

Отмечается, что в рамках облавы на биржевых "вредителей" правоохранители закрыли 165 аккаунтов в Интернете, с которых распространялись заведомо ложные слухи о состоянии фондового рынка.​ Некоторые подозреваются в рыночных манипуляциях и инсайдерской торговле.

"С середины июня по указанию "сверху" инвестфонды с госучастием, госкомпании и частные брокерские фирмы истратили на фондовые интервенции с целью стабилизации рынка в общей сложности 1,3 триллиона юаней (200 миллиардов долларов). Несмотря на беспрецедентную сумму, индекс Шанхайской биржи Shanghai Com​posite упал на 38%, после того как 12 июня достиг максимума в 5178 пунктов", - сообщает издание.

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Китайские власти сочли, что попытка спасения фондового рынка провалилась из-за того, что большинство инициатив раскрывались публично, а не держались в секрете (информация о принимаемых мерах только усиливала панику), сообщила FT со ссылкой на выводы посвященного фондовому рынку заседания в одном из надзорных органов страны.