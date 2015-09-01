Украинский фондовый рынок торгуется разнонаправленно на открытии торгов во вторник

Украинский фондовый рынок во вторник, 1 сентября, торгуется разнонаправленно - индекс акций UX по состоянию на 11:14 снизился на 0,31% - до 976,74 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Объем торгов составляет 2,3 миллиона гривень, при этом большинство сделок проводится на срочном рынке.

Утром из индексного списка Украинской биржи торговались акции Авдеевского коксохимического завода (снижение цены на 4,45%), "Центрэнерго" (снижение цены на 0,35%) и Крюковского вагоностроительного завода (снижение цены на 2,04%).

Индекс ПФТС вырос на 0,03% - до 330,83 пункта, общий объем торгов составил 0,3 миллиона гривень.

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