Фондовый рынок РФ остановился на час из-за "нештатной ситуации" на Московской бирже

​Торги в секторе «Основной рынок» Московской биржи возобновлены в 15:55 мск после почти часовой остановки — торги были приостановлены в 14:59 мск в связи с «нештатной ситуацией», сообщает РБК.

«Оперативно, к 15:35 мск, система была возвращена в рабочее состояние и стала доступна для снятия заявок. Торги на остальных рынках — валютном и срочном — проходят в обычном режиме», — говорилось в сообщении биржи.

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Сектор «Основной рынок» Московской биржи включает в себя два крупных рынка — рынок акций и паев (проводятся торги российскими и иностранными акциями, депозитарными расписками, инвестиционными паями ПИФов, ИСУ, ETF) и рынок облигаций (проводятся торги ОФЗ, региональными и муниципальными облигациями, российскими корпоративными (в т.ч. биржевыми) облигациями, номинированными в рублях и иностранной валюте, корпоративными еврооблигациями и суверенными еврооблигациями РФ).

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе «Основной рынок», 31 августа 2015 года составила 28,991 трлн руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 201,646 млрд руб., или на 0,7%.

12 августа 2015 года приостанавливались торги на срочном рынке Московской биржи, возобновившиеся примерно через полчаса. Причиной сбоя была названа некорректная работа телекоммуникационного оборудования, которая привела к проблемам с получением рыночных данных клиентами.

В конце июня технический сбой был зафиксирован в период с 12:28 до 12:32 мск также на срочном рынке. Причиной ЧП Московская биржа назвала​​ некорректную работу одного из элементов сетевой инфраструктуры.

До этого сбой произошел 15 июня. Тогда торги приостановились в 20:02 мск, а возобновились более чем через два часа. Позже администрация биржи заявила, что проблемы были вызваны резким ростом волатильности, приведшим к некорректной передаче части информации.

На следующий день, 16 июня, произошел сбой в работе валютной секции: некоторое время клиенты не могли совершать операции с валютой из-за неправильного отображения котировок.