Фондовый рынок США открылся падением вслед за слабыми показателями из Китая

Американские фондовые индексы в первые часы торгов вторника снижаются на 1,8-2,1% на фоне опасений за перспективы экономики Китая, а также слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 2,13% - до 1930,21 пункта, индекс DJIA снижался на 2,17%, до 16165,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ терял 1,84%, достигая 4689,01 пункта. Падение индексов ускорилось после публикации статистики в США - до этого их снижение не превышало 2%.

Разочарование инвесторам принесли данные из Китая, где индекс деловой активности (PMI) в промышленности, по данным государственного статистического бюро, в августе снизился до 49,7 пункта, совпав с прогнозом аналитиков и достигнув минимума с августа 2012 года. В июле индекс PMI составил 50 пунктов.

На этом фоне до открытия торгов Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) вновь ввела "Правило 48", которое направлено на предотвращение резких колебаний акций в начале торгов.

Читайте такжеКитай перешел от поддержки рынка к охоте на "вредителей"

После открытия торгов американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в промышленном секторе экономики США (ISM Manufacturing) в августе опустился до 51,1% с июльских 52,7%. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения индикатора до 52,6%.