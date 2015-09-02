Китайский фондовый рынок открылся новым падением

Утренние торги на Шанхайской фондовой бирже открылись падением индекса на 4,39% после опубликования слабой экономической статистики днем ранее, свидетельствуют данные торгов, сообщает Прайм.

Ключевой индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index опустился на 4,39%, составив 3027,68 пункта, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 4,66% и составил 1628,18 пункта.

"Слабые экономические данные и недоверие инвесторов вместе оказывают давление на рынок и ведут к его падению", - считает аналитик Zhengshang Securities Чжан Яньбин.

"Рынок сейчас стремится вниз и этот тренд пока нельзя остановить", - приводит слова аналитика агентство Франс Пресс.

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Во вторник Государственное статистическое бюро Китая опубликовало индекс деловой активности (PMI) в промышленности страны за август. Официальное значение индекса в отчетном месяце снизилось с 50 до 49,7 пункта, совпав с прогнозом аналитиков. При этом индикатор достиг минимума с августа 2012 года. В июле индекс PMI составил 50 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.

Кроме того, деловое издание Caixin совместно с исследовательской организацией Markit сообщило, что окончательный показатель индекса деловой активности PMI в промышленном секторе экономики Китая в период с июля по август снизился наиболее быстрыми темпами за последние 6,5 лет, составив 47,3 пункта. Индекс оказался ниже значения июля в 47,8 пункта, превысив предварительную оценку в 47,1 пункта.