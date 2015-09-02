Одесский припортовый продадут не ранее января-февраля 2016 года - Билоус

Продажа Одесского припортового завода (ОПЗ), запланированная на ноябрь-декабрь текущего года, не состоится по объективным причинам и потому будет перенесена на январь – февраль 2016 года, сообщил журналистам глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Игорь Билоус.

Он отметил, что ключевой причиной отсрочки конкурса станет принятие парламентом закона об отмене обязательной продажи 5%-ного пакета акций предприятия, а также оформление всех процедур организации конкурса и поиска советника по приватизации.

В то же время Билоус отметил, что на текущий момент Фонд рассматривает в качестве кандидатов на место советника по приватизации ОПЗ три европейских инвестиционных банка. Меморандум с одним из них – победителем отбора – может быть подписан уже на следующей неделе.

«Сегодня-завтра мы собираем тендерный комитет по ОПЗ. В финале у нас три банка, все они – европейские, крупные инвестиционные банки. Сейчас хотим уточнить все детали. На следующей неделе подпишем с ними мандат, - сказал Билоус. – Однако до конца года мы не продадим ОПЗ. Все зависит от голосования в парламенте (по отмене продажи 5%-ного пакета акций – УНИАН). Как только будет отменена эта норма, мы включимся в план. Если все будет хорошо, то конец января – начало февраля (пройдет продажа ОПЗ - УНИАН)».

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Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 млн грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 млн грн.

Завод был включен в перечень предприятий, подлежащих приватизации в текущем году. Вместе с тем в правительстве подчеркнули, что правила продажи ОПЗ и других стратегических объектов необходимо изменить, и для этого принять ряд законодательных изменений и привлечь советника по приватизации.