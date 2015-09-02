Фонд госимущества хочет до конца года продать несколько ТЭЦ, которые "стали уже музеями"

Фонд государственного имущества планирует до конца года продать ряд объектов энергетики, включая несколько ТЭЦ и пакеты акций облэнерго, за исключением госхолдинга "Центрэнерго", сообщил журналистам глава ФГИУ Игорь Билоус.

"До конца года мы, наверное, продадим ТЭЦ. Во многом они 50-60-х годов постройки. Это уже музеи, по большому счету. Их действительно надо продавать. И тут главное, чтобы инвестор выполнял инвестобязательства, - сказал Билоус. - А вот по "Центрэнерго" конкурс будет длиннее. Во-первых, у меня пока нет акций "Центрэнерго". Но у меня есть доброе слово министра, что они допустят нас к подготовке (к приватизации "Центрэнерго"). Поэтому мы сейчас закончили переговоры с USAID и ЕБРР, создадим большую команду по подготовке конкурса. Все будет прозрачно. И тут очень важно также отменить норму в 5%".

Билоус также сообщил, что американские партнеры, в частности USAID, уже пообещали Украине выделить порядка 5-7 миллионов долларов технической помощи на организацию приватизационных конкурсов, в первую очередь по объектам энергетики.

"Мы сейчас начнем готовить (к приватизации - УНИАН) всю энергетику. Американцы пообещали 5-7 млн долл. на подготовку конкурсов. Это очень важно, потому что такой объект как "Центрэнерго", только его подготовка к конкурсу, может стоить 1 миллион долларов", - сказал Билоус.

Он обратил внимание, что интерес к объектам энергетики Украины очень высок.

"У нас по ТЭЦам очередь стоит", - подчеркнул глава ФГИУ.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества, как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий "ДТЭК Днепроблэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "Киевэнерго". На сентябрь-декабрь была запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций "Николаевоблэнерго", 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 50,9% акций "Тернопольоблэнерго" и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций "Харьковоблэнерго"; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций "Запорожьеоблэнерго". Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании "Укрнафтопродукт", на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на октябрь – 95% акций предприятия "Днепрметрострой" и 50% акций машиностроительного объединения "Орион", а на декабрь – 94,9% акций предприятия "Сумыхимпром".

Как отмечают в правительстве, масштабная приватизация в Украине может пройти уже во втором полугодии 2015 года. При этом основная цель продажи – привлечение инвестиций преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции. Одна из них уже прошла в июле в Вашингтоне.