МВФ советует Китаю продолжать реформы, несмотря на обвал бирж

Резкий обвал на мировых биржах в августе не должен испугать китайское правительство при продолжении реформирования кредитно-денежной политики, говорится в обзоре Международного валютного фонда (МВФ), приуроченного к встрече министров финансов и руководителей Центробанков G20 в Анкаре (Турция), пишет РИА Новости.

"Последняя резкая коррекция рынка акций не должна лишать мужества (китайские — ред.) власти в части продолжения реформ, призванных дать свободному рынку механизм, чтобы тот смог играть решающую роль в экономике", — отмечается в сообщении МВФ. Внедрение этого механизма является правильным шагом на пути к плавающему курсу китайской нацвалюты, подчеркивается в обзоре.

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В середине августа Народный банк КНР последовательно снизил на 1,9%, 1,62% и 1,1% справочный курс юаня к доллару. На фоне опасений за перспективы экономики Китая упал индекс Шанхайской биржи, также наблюдался обвал фондовых рынков по всему миру.

В обзоре МВФ добавляется, что все развивающиеся экономики (Китай тоже относится к ним — ред.), так или иначе, подвержены влиянию негативных факторов: вооруженных конфликтов, падению цен на нефть, коррекции нацвалют в странах-партнерах.

Негативно на ВВП развивающихся стран влияет продолжающаяся рецессия в российской экономике с падением ВВП во втором квартале 2015 года на 4,6%. Сокращение ВВП во второй половине года продолжится из-за падения цен на нефть и санкций, ожидает МВФ. Другой депрессивный рынок, который упоминает МВФ, — Бразилия.