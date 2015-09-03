Нацкомиссия в рамках очистки фондового рынка остановила торги акциями 99 компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках проведения политики очистки отечественного финансового рынка от некачественных ценных бумаг остановила торги акциями в общей сложности 99 украинских эмитентов.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

«На сегодняшний день НКЦБФР остановила торги ценными бумагами 99 отечественных предприятий», - сказано в сообщении пресс-службы.

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Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по состоянию на 13 августа 2015 года остановила торги бумагами 91 украинского эмитента.