Нацкомиссия в рамках очистки фондового рынка остановила торги акциями 99 компаний
13:24, 03 сентября 2015Фондовый рынок
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НКЦБФР чистит отечественный финансовый рынок от некачественных ценных бумаг
REUTERS
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках проведения политики очистки отечественного финансового рынка от некачественных ценных бумаг остановила торги акциями в общей сложности 99 украинских эмитентов.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.
«На сегодняшний день НКЦБФР остановила торги ценными бумагами 99 отечественных предприятий», - сказано в сообщении пресс-службы.
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Как сообщал УНИАН, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по состоянию на 13 августа 2015 года остановила торги бумагами 91 украинского эмитента.
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