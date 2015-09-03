ВР упростила переподчинение госпредприятий в случае ликвидации управляющего ими органа

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов при 226 необходимых.

Согласно пояснительной записке, закон предоставляет право государственным регистраторам вносить изменения в учредительные документы государственных предприятий и организаций, связанных со сменой органа, который ими управляет.

При этом в случае прекращения остальных юридических лиц, которые владеют предприятиями или участвуют в их капитале, внесение изменений в их учредительные документы будет и в дальнейшем запрещено.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины может создать холдинговую компанию для управления государственными предприятиями либо передать эту функцию специально созданному государственному органу.

Окончательное решение о форме централизованного управления будет принято после анализа Министерства экономического развития и торговли, который должен быть завершен до конца сентября 2015 года.

Также Минэкономразвития намерено в ближайшее время представить законодательные инициативы, направленные на ускорение процесса корпоратизации госкомпаний, упрощение бюрократической процедуры смены их руководства, а также обеспечение полного раскрытия финансовой и производственной информации.