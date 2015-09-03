Киев реструктуризирует внутренние облигации на 4,29 миллиарда гривень

Депутаты Киевсовета утвердили условия реструктуризации долга города по внутренним облигациям серий G и H, размещенных в 2012 и 2014 годах, на сумму 4,29 миллиарда гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании Киевсовета 69 из 95 депутатов.

По словам председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Странникова, который докладывал по этому вопросу, город выпустил в ноябре 2012 облигации серии G на 1,915 миллиарда гривень; в сентябре 2014 - серии H на 2,375 миллиарда гривень. Выплата облигаций серии G была назначена на октябрь 2015 года, серии H - на декабрь 2015. Однако на пленарном заседании Киевсовета 30 июля депутатский корпус принял решение о реструктуризации этого долга. Этим решением было продлено погашение основной суммы долга (облигаций внутреннего местного займа серий F, G, H) не менее чем на 360 дней.

Сегодня же депутатам предлагалось принять условия реструктуризации.

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Как отметил Странников, согласно им, срок уплаты основной суммы долга по облигациям серии G – 19 декабря 2016 года (процентная ставка за пользование привлеченными средствами – 15,25%), а серии H – 10 октября 2016 года (процентная ставка за пользование привлеченными средствами – 15,2%).