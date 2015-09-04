Отток из фондов, инвестирующих в российские акции, за неделю составил $145 миллионов

Инвесторы за неделю с 27 августа по 3 сентября вывели из фондов, ориентированных на российские активы, 145 миллионов долларов.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на аналитический обзор Газпромбанка.

Издание отмечает, что основной отток инвестиций пришелся на последнюю неделю августа, составив 433,4 миллиона.

"Об этом свидетельствуют данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОтток капитала из России в 2015 году может составить 70-80 миллиардов долларов - Минфин РФ

Вывод средств продолжается 15 недель подряд, с начала года отток достиг 1 миллиарда долларов.