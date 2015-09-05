Минфин США: Китай понял необходимость открытости кредитной политики

15:23, 05 сентября 2015
Фондовый рынок
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Министерство финансов США заявляет, что Китай, судя по всему, осознал необходимость сделать свою денежно-кредитную политику более прозрачной после напряжения на фондовом рынке.

REUTERS

Такое заявление было сделано по итогам встречи главы минфина США Джека Лью и министра финансов Китая Лоу Цзивэя на полях экономического саммита G20 в Анкаре.

Читайте такжеКитай перешел от поддержки рынка к охоте на "вредителей"Джек Лью также призвал Китай не девальвировать национальную валюту в попытке сделать экспорт более конкурентоспособным.

Основное внимание на саммите в Анкаре уделяется необходимости стимулировать рост и стабильность на финансовых рынках после падения стоимости акций в Китае и по всему миру.

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