Минфин США: Китай понял необходимость открытости кредитной политики
15:23, 05 сентября 2015Фондовый рынок
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Министерство финансов США заявляет, что Китай, судя по всему, осознал необходимость сделать свою денежно-кредитную политику более прозрачной после напряжения на фондовом рынке.
REUTERS
Такое заявление было сделано по итогам встречи главы минфина США Джека Лью и министра финансов Китая Лоу Цзивэя на полях экономического саммита G20 в Анкаре.
Читайте такжеКитай перешел от поддержки рынка к охоте на "вредителей"Джек Лью также призвал Китай не девальвировать национальную валюту в попытке сделать экспорт более конкурентоспособным.
Основное внимание на саммите в Анкаре уделяется необходимости стимулировать рост и стабильность на финансовых рынках после падения стоимости акций в Китае и по всему миру.
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