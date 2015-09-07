Яценюк ожидает выручить за Одесский припортовый более $1 миллиарда

Проведение прозрачной приватизации должно стать дополнительным источником государственного бюджета, в том числе бюджета 2016 года, однако справедливую цену выставляемых на продажу государственных активов должен определить рынок, включая цену за Одесский припортовый завод, приватизация которого запланирована на январь-февраль 2016 года.

Об этом заявил в ходе заседания Совета финансовой стабильности премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Наша задача – уменьшение расходов госбюджета 2016 года. Для этого необходимо и далее проводить реформы госуправления и бюджетной сферы, – сказал Яценюк. – Дополнительным источником доходов бюджета станет запуск приватизации, которую парламент уже около года блокирует. Но я надеюсь, что нам удастся уничтожить еще один анклав коррупции – не только в органах госуправления, но и в госкомпаниях. Мы приняли решение оставить стратегические предприятия в госсобственности, все остальное должно быть продано на прозрачных аукционах – с обязательным социальным пакетом для работников и инвестициями в производство. И продано не украинским олигархам, как это было 20 лет".

По словам Яценюка, с целью усовершенствования подходов к приватизации были изменены условия приватизации Одесского припортового завода.

"Мы вместе с западными партнерами приняли решение об изменении приватизации ОПЗ. В других обстоятельствах следующий олигарх стал бы собственником завода. Но продажа должна быть прозрачная с честным ценообразованием. И это при том, что мы считаем, что 5% стоят порядка 100 миллионов долларов. Но рынок определит, сколько стоит ОПЗ и другие объекты приватизации", – сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, продажа Одесского припортового завода (ОПЗ) ранее планировалась на ноябрь-декабрь текущего года. Однако, как отмечал глава Фонда госимущества Игорь Билоус, она не состоится по объективным причинам и потому будет перенесена на январь-февраль 2016 года. Он подчеркивал, что ключевой причиной отсрочки конкурса станет принятие парламентом закона об отмене обязательной продажи 5% пакета акций предприятия, а также оформление всех процедур организации конкурса и поиска советника по приватизации.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака. В январе-июне текущего года Одесский припортовый завод получил чистую прибыль в размере 151,953 миллиона гривень, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком в 116,806 миллиона гривень.

Завод был включен в перечень предприятий, подлежащих приватизации в текущем году. Вместе с тем в правительстве подчеркнули, что правила продажи ОПЗ и других стратегических объектов необходимо изменить, и для этого принять ряд законодательных изменений и привлечь советника по приватизации.