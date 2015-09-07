Билоус рассказал, когда и за сколько "пустят с молотка" "Центрэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в рамках проведения масштабной приватизации планирует выставить 78,29% акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" во втором квартале 2016 года по прогнозируемой цене 300-400 миллионов гривень.

Об этом сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус.

"Центрэнерго" мы будем продавать после отопительного сезона - это второй квартал следующего года… Сейчас, когда загрузили блоки, можно говорить о 300-400 миллионах (гривень от приватизации – УНИАН)", - сказал он.

При этом глава Фонда отметил, что если не будет проблем с подачей угля на предприятие, то "Центрэнерго" можно оценить при продаже в 1 миллиард гривень.

"Когда начинали говорить, оценивали в 150-200 миллионов, это супермало. Если не будет вопросов с подачей угля, в принципе, объект миллиардный", - сказал Билоус.

Также при подготовке к приватизации "Центрэнерго" глава Фонда госимущества планирует привлечь в качестве советника Международную финансовую корпорацию (International Finance Corporation, IFC).

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины до сих пор не передало государственный пакет акций "Центрэнерго" Фонду государственного имущества для проведения приватизации.

При этом ранее Билоус отмечал, что у него есть обещание министра энергетики Владимира Демчишина допустить ФГИУ к подготовке к приватизации "Центрэнерго" без наличия пакета акций.

Кроме того, глава Фонда сообщил, что стоимость подготовки к приватизации предприятия может стоить около 1 миллиона долларов.

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Справка УНИАН. ПАО "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловых электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт -14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

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