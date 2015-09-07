Фонд госимущества хочет выручить 20-30 миллиардов гривень от приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в 2016 году планирует выручить 20-30 миллиардов гривень от приватизации стратегических объектов, в частности таких, как Одесский припортовый завод и "Центрэнерго", сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус.

"Основное внимание я бы хотел уделить тем предприятиям, которые мы будем продавать в 2016 году (в частности, Одесский припортовый завод, "Центрэнерго" - УНИАН). Бюджетные поступления от "большой" приватизации должны составить не менее 20-30 миллиардов гривень, что фактически будет являться компенсаторным элементом при проведении налоговой реформы", - сказал глава Фонда.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2015 году не выполнит план по наполнению бюджета от приватизации государственных предприятий, которая должна была пройти в сентябре-декабре этого года. Билоус отметил, что приватизацию ФГИУ перенес, так как необходимо провести изменения в законодательстве и методике оценки стоимости госпредприятий.

При этом глава Фонда сообщил, что ФГИУ планирует получить от продажи Президент Отеля и ТЭЦ в 2015 году около 1 миллиарда гривень.