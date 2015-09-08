Китай потратил на поддержку фондового рынка $236 миллиардов

Правительство Китая выделило 1,5 триллиона юаней (около 236 миллиардов долларов) на попытки поддержать фондовые рынки страны с момента, как они начали демонстрировать сильную нестабильность три месяца назад, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценки Goldman Sachs Group Inc.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index с июня просел на 41%. Только за один день 24 августа китайские биржи упали на 7-8% на фоне опасений за перспективы экономики страны. На этом фоне власти страны предприняли ряд мер для "поддержки" рынка. Например, регулятор провел несколько раундов вливания ликвидности на финансовые рынки путем операций семидневного обратного РЕПО, пишет Прайм.

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Согласно подсчетам Goldman Sachs, только в августе власти потратили на поддержку рынка около 600 миллиардов юаней (94,2 миллиарда долларов), что эквивалентно по величине 9,2% свободно торгуемых акций на фондовом рынке Китая. Аналитики пытаются оценить адекватность и результативность этих действий.

"Я думаю, что реакция глобального рынка преувеличена. Я думаю, что Китай переживает вполне нормальный переходный период от контролируемой государством системы к системе, более ориентированной на рынок", - отметил председатель Goldman Sachs в Азиатско-Тихоокеанском регионе Марк Швартц.