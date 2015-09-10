S&P снизило рейтинг Бразилии до "мусорного" уровня

Агентство Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Бразилии до "мусорного".

Долгосрочный рейтинг страны, по версии американского агентства, входящего в "большую тройку", опустился с "BBB-" до "BB+", сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам представителей S&P, решение мотивировано политической нестабильностью и растущим долгом, с которым властям страны тяжело справиться.

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Рейтинг инвестиционного уровня агентство присвоило Бразилии в апреле 2008 года, когда экономика страны росла. Однако летом этого года она сползла в рецессию.

Левое правительство президента Дилмы Руссефф ввело меры жесткой экономии, чтобы избежать понижения рейтинга.

S&P понизило уровень инвестиционной привлекательности Бразилии раньше, чем ожидали аналитики.