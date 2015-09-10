Объем торгов на Московской бирже упал до минимума почти за 10 лет

Объем торгов российскими акциями снизился до $1 млрд в день – такое было почти 10 лет назад, подсчитали аналитики «Сбербанк CIB» Кингсмилл Бонд и Андрей Кузнецов, пишут "Ведомости".

Для сравнения: пять лет назад среднедневной объем торгов был около $5–6 млрд, указывают они.

Аналитики отталкивались от данных за последний календарный месяц. В аналитику попали торги бумагами российских эмитентов, объем которых переводили в доллары по текущему курсу. В выборку также вошли: торги глобальными и американскими депозитарными расписками (торгуются в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге в долларах) и торги бумагами на внебиржевом рынке. На торги бумагами на Московской бирже приходится около 43% общего объема, на расписки — 48%, внебиржевой рынок — 9%.

Аналитики Сбербанка отмечают, что обвал рубля практически не отразился на объемах торгов, а основных причин снижения объема торгов три: падение цены на российские бумаги, уход инвесторов с российского рынка и снижение инвестиционной активности у тех инвесторов, которые остались.

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При этом на Московской бирже не согласны с аналитиками Сбербанка.

«Мы видим рост активности инвесторов на рынке акций Московской биржи в последние годы. Так, в 2014 году среднедневное количество сделок с акциями выросло на 25% по сравнению с 2013 годом, а за январь – август 2015 года – еще на 9% по сравнению с прошедшим годом», — утверждают на Московской бирже.

Однако статистика говорит об обратном: во втором квартале 2015 года вторичные торги акциями, депозитарными расписками и паями составили 2,2 трлн руб., а во втором квартале 2011 года – 4,3 трлн руб.