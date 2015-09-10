После презентации новинок акции Apple упали почти на 2%

Акции компании по итогам торгов на Нью-Йоркской бирже остались в минусе, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что с началом презентации акции Apple выросли, но по завершении торговой сессии они подешевели на 1,9%, до $110,15.

"Люди не любят презентации Apple, потому что ожидания высоки, но они никогда себя не оправдывают", - заявил инвестиционный менеджер Firsthand Technology Opportunities Fund Кевин Лэндис.

При этом данные аналитиков компании BTIG свидетельствуют, что за последние три года в среднем акции Apple дешевели на 0,4% в дни презентаций новинок компании.

Как ранее сообщал УНИАН, 9 сентября в Сан-Франциско в Bill Graham Civic Auditorium состоялась презентация новых iPhone 6s и 6s plus. Они получили функции для селфи, упрощенного просмотра контента, а также мощную фотокамеру.

Также iPhone 6s и iPhone 6s plus оснащены 5-мегапиксельной фронтальной камерой.