Корпоратизация "Укрпочты" стартует 11 ноября

Министерство инфраструктуры Украины начнёт процесс реорганизации Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" в публичное акционерное общество с 11 ноября 2015 года.

"Министерство инфраструктуры Украины как уполномоченный орган управления "Укрпочты" должен выдать 11 ноября приказ о преобразовании предприятия в акционерное общество", - говорится в сообщении пресс-службы госпредприятия.

Согласно сообщению, целью корпоратизации является повышение эффективности управления предприятием.

"Получение нового юридического статуса позволит создать на предприятии возможности для привлечения стратегических партнеров (инвесторов) и значительных объемов инвестиций в высокотехнологические проекты. Корпоратизация будет стимулировать "Укрпочту" постоянно повышать свою конкурентоспособность, а значит, и качество предоставления услуг", - цитирует пресс-служба и.о. гендиректора предприятия Игоря Ткачука.

Как отмечают в "Укрпочте", процесс корпоратизации предприятия должен пройти в четыре этапа: подготовительный, инвентаризация, оценка имущества, которое будет включено в уставный капитал, и завершающий.

"В "Укрпочте" сейчас идет подготовительный этап, во время которого органы государственной власти принимают соответствующее решение о преобразовании и готовят нормативные документы для обеспечения его выполнения", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля правительственный комитет по вопросам развития инфраструктуры и экологической политики поддержал решение провести реорганизацию "Укрпочты", которая предусматривает создание публичного акционерного общества на базе предприятия.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал руководство "Укрпочты" разработать программу реформы структуры и возвращения ей статуса ведущего предприятия по предоставлению почтовых услуг в стране.

17 июля Кабмин распорядился реорганизовать "Укрпочту" в публичное акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.

Справка УНИАН. "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. "Укрпочта" предоставляет более 50 видов услуг в около 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 78 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, доставляет более 83 миллионов пенсий.