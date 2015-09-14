Регуляторы США одобрили сделку: Nokia купит Alcatel-Lucent за 15,6 миллиарда евро

Комитет по иностранным инвестициям США одобрил сделку по покупке одним из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, финской Nokia, компании Alcatel-Lucent за 15,6 миллиарда евро, следует из пресс-релиза финской компании.

Ранее сделку одобрило Министерство юстиции США. В результате данное одобрение стало последним из тех, которое необходимо было получить компании в США для завершения сделки, пишет Прайм.

"Обе компании продолжат активно работать с несколькими оставшимися регулирующими органами в необходимых юрисдикциях для получения их заключения как можно скорее", - говорится в сообщении. Также данная сделка требует одобрения акционеров Nokia. Завершение сделки ожидается в первом полугодии 2016 года.

В апреле 2015 года Nokia и Alcatel-Lucent подписали меморандум о слиянии. Акционеры Alcatel получат премию в размере 28% от средней стоимости акции за последние три месяца и 0,55 акции объединенной компании за одну бумагу Alcatel. Объединенная компания будет называться Nokia Corporation, доля Nokia в ней составит 66,5%, Alcatel - 33,5%. В июле сделка получила одобрение Еврокомисии.

Nokia - финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей, разработчик картографического сервиса here.com.

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Alcatel-Lucent - партнер сервис-провайдеров, корпоративных заказчиков и государственных структур во многих странах мира по поставке решений для предоставления конечным пользователям услуг передачи голоса, видео и данных. Штаб-квартира компании, образованной в 2006 году путем слияния телекоммуникационных гигантов Alcatel и Lucent Technologies, расположена в Париже.