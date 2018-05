На фондовом рынке Китая очередной обвал - индекс ChiNext рухнул на 7,5%

Котировки акций китайских компаний снова идут вниз. По итогам торгов 14 сентября 2015 года основной фондовой индекс Shanghai Composite снизился на 2,67%, что является худшим результатом с 25 августа, когда он рухнул сразу на 7,63%, пишет РБК.

Еще более худшую динамику продемонстрировал SZSE Component — основной индекс Шэньчжэньской биржи, где торгуются акции большинства крупнейших госкомпаний. По итогам торгов 14 сентября 2015 года индекс, при расчете которого учитывается стоимость бумаг 40 наиболее ликвидных и крупных компаний на бирже, упала сразу на 6,65%. Этот результат также оказался худшим с 25 августа (минус 7,02%).

Высокотехнологичный индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций хай-тек компаний и интернет-стартапов, по итогам сегодняшних торгов рухнул сразу на 7,49%, что опять-таки стало худшим за сентябрь результатом.

Из более чем тысячи компании, чьи бумаги торгуются на шанхайской фондовой биржи, ростом котировок отметились сегодня только 73, среди которых оказались Bank of China и Торгово-промышленный банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China, ICBC). Финансовый сектор вообще оказался единственным, где по итогам сегодняшних торгов был зафиксирован прирост (1,52%). В то же время индекс, отражающий динамику акций IT-компаний, чьи бумаги торгуются на Шанхайской бирже, упал сразу на 6,85%.

Читайте такжеКитай планирует реструктуризировать "раздутые" госкомпании

Отметим также, что у крупнейших компаний Китая ситуация оказалась лучше средней по рынку. Достаточно сказать, что шанхайский индекс SSE 50, при расчете которого учитываются акции 50 крупнейших и наиболее ликвидных компаний, вырос по итогам сегодняшних торгов на 1,49%.

За лето индекс Shanghai Composite упал относительно июньского максимума на 39%, в том числе на 20% за последние две недели августа. При этом за три месяца китайское правительство потратило на поддержку фондового рынка 1,5 трлн юаней ($236 млрд). Только за август расходы составили почти 600 млрд юаней (более $94 млрд).

Общая сумма потраченных средств эквивалентна 9,2% от совокупной стоимости акций, находящихся в Китае в свободном обращении, написали аналитики Goldman Sachs в отчете, датированном понедельником, 7 сентября.

На фоне падения фондового рынка Китай девальвировал на 3% национальную валюту. Чтобы уберечь юань от дальнейшего падения, центральному банку страны пришлось продавать доллары. Из опубликованных в понедельник, 8 сентября, данных Народного банка Китая следует, что за август его международные резервы сократились на рекордную величину — почти $94 млрд.