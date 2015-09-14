Депутатам предлагают одобрить корпоратизацию госкомпаний

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на презентации книги шведского экономиста, старшего научного сотрудника Института Петерсона Андерса Аслунда «Украина: что пошло не так и как это исправить».

«Законопроект о корпоратизации госкомпаний подан в Верховную Раду, и в следующую среду мы будем защищать его в комитете (по экономической политике - УНИАН)», - сказал Абромавичус.

По словам министра, в случае принятия законопроекта парламентом в госкомпаниях будут созданы независимые советы директоров, предприятия будут подлежать внешнему аудиту, а оценка деятельности руководства будет зависеть от производственных и финансовых показателей управляемых ими компаний.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины может создать холдинговую компанию для управления государственными предприятиями либо передать эту функцию специально созданному государственному органу.

Окончательное решение о форме централизованного управления будет принято после анализа Министерства экономического развития и торговли, который должен быть завершен до конца сентября 2015 года.

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Также Минэкономразвития намерено в ближайшее время представить законодательные инициативы, направленные на ускорение процесса корпоратизации госкомпаний, упрощение бюрократической процедуры смены их руководства, а также обеспечение полного раскрытия финансовой и производственной информации.