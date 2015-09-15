Украинская инвесткомпания заплатит США $30 миллионов штрафа

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что украинская Jaspen Capital Partners Limited и ее генеральный директор Андрей Супранонок согласились выплатить 30 млн долл. для урегулирования обвинений относительно дохода (от операций на фондовом рынке – УНИАН) с использованием непубличной информации и взломом корпоративных новостных порталов», - отметили в пресс-службе.

В комиссии сообщили, что данное решение должно быть утверждено судом.

«Без признания или отрицания обвинений SEC Jaspen и Супранонок обязались вернуть 30 млн долл. якобы незаконно полученных ими доходов. Данное предложение подлежит утверждению судом», - добавили в комиссии.

Также SEC сообщила, что, по ее информации, Jaspen Capital Partners Limited и Супранонок за период с 2010 по 2014 год с использованием непубличной информации о компаниях, которая была похищена из новостных лент этих компаний, заработали около 25 млн долл. от операций по покупке и продаже активов.

В Jaspen Capital Partners Limited пока что информацию о соглашении с Комиссией по ценным бумагам и биржам США не комментируют.

Как сообщал УНИАН, Комиссия по ценным бумагам и биржам США в августе подала иск по факту мошенничества к ряду профессиональных участников фондового рынка, среди которых, в частности, украинские инвесткомпании Concorde Bermuda и Jaspen Capital Partners, а также Неля Дубова, Александр Еременко, Владислав Халупский, Александр Макаров, Андрей Супранонок, Иван Турчинов.

Согласно иску, комиссия подозревает участников фондового рынка во взломе серверов с непубличной информацией, благодаря чему подозреваемым удалось получить незаконную прибыль в размере более 100 млн долл.

Многие из взломанных пресс-релизов сообщали о квартальных или годовых показателях финансовой деятельности компаний. С помощью этой информации мошенники смогли получить преимущество перед другими участниками рынка при заключении контрактов на покупку или продажу ценных бумаг.