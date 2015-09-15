Яресько сказала, когда начнется замена еврооблигаций Украины на новые
Обмен еврооблигаций Украины на новые начнется сразу после принятия пакета законов по реструктуризации и их подписания президентом.
Обмен еврооблигаций Украины на новые начнется сразу после принятия пакета законов по реструктуризации и их подписания президентом – Яресько
Обмен еврооблигаций Украины на новые бумаги в рамках согласованных с Комитетом кредиторов условий реструктуризации украинских долгов начнется сразу после принятия Верховной Радой пакета законов по реструктуризации и их подписания Президентом Украины Петром Порошенко.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько.
По словам министра, она ожидает принятия парламентом соответствующего пакета законов на этой неделе, в четверг.